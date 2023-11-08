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خلال اجتماع دول الاعضاء في منظمة شنغهاي..

مدعي عام ايران یؤكد ضرورة البت بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

مدعي عام ايران یؤكد ضرورة البت بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

دعا المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام محمد موحدي، ضرورة البت في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني بعيدا عن اي اعتبارات سياسية.

العالم-ايران

وفي كلمته اليوم الاربعاء خلال الاجتماع الـ 21 للمدعين العامين في الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، قال حجة الاسلام موحدي: من الضروري أولاً أن نعرب عن أسفنا العميق ازاء الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصب للقدس بحق اهل غزة العزل والمظلومين اليوم في فلسطين المحتلة.

واكد بأن واجب المدعين العامين والقضاة هو ملاحقة الجرائم والبت فيها والدفاع عن حقوق المظلومين ضد الظالمين واضاف: ان التزام الصمت أمام هذه الجرائم هو تشجيع للظالم على ارتكاب المزيد من الجرائم؛ لذلك، من المتوقع أن نقوم، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، بواجبنا القضائي الحساس على الأقل بإصدار بيان مشترك يدين هذه الجرائم والإبادة الجماعية في هذا الاجتماع المهم، ليكون مرهماً للقلوب المفجوعة لاهل غزة المظلومين.

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