أبو عبيدة: نوقع القتلى والإصابات بالجملة ووثقنا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية

العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة له: مقاتلونا مستمرّون في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وعلى كافة المحاور، وشعبنا أسطورة الجهاد وشوكة في حلق الأعداء.

واضاف: وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا، ونوقع القتلى والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة من العدو.

وتابع أبو عبيدة: بعد 33 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، فإن البسالة والإقدام لمجاهدينا مفخرة لكل عربي ومسلم.

وقال سنعرض خلال الدقائق القادمة جانبا من عظمة مجاهدينا وقتالهم للعدو المتحصن في البنايات واصطياد دباباته وتدميرها، وهذا غيض من فيض مما يفعله وسفعله مجاهدونا.

وأكد ابو عبيدة أن ملف الأسرى لا يزال حاضرا، وأن المسار الوحيد لهذه القضية هو صفقة تبادل للأسرى بشكل كامل أو مجزأ.

واعتبر أن عدد القتلى من الأسرى والمحتجزين دليل على غطرسة العدو، مشيرا الى ان الكيان الاسرائيلي أفشل قبل أيام عملية الإفراج عن 12 من الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة.

وتوعد ابو عبيدة الاحتلال قائلا: نبشر الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في غزة والضفة والقدس وفي كل الجبهات والساحات بعون الله.