هل المثلث الأحمر المقلوب رمز جديد للمقاومة الفلسطينية؟.. هذه قصته

العالم- فلسطين

إذ أصبح الداعمون للقضية الفلسطينية، والرافضون لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، من جميع دول الوطن العربي يقومون بنشر هذا المثلث الأحمر المقلوب بشكل موسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كطريقة جديدة من أجل التعبير عن رأيهم، دون التعرض للقيود التي تحد في بعض الأحيان من نشر صور وفيديوهات الدعم.



وهنا يمكن طرح عدة تساؤلات هي: ما قصة المثلث الأحمر؟ وما سبب انتشاره الواسع في وقت قياسي؟ وهل يمكن فعلاً أن يصبح مدرجاً في قائمة رموز المقاومة والنضال ضد الاحتلال؟



المثلث الأحمر المقلوب.. هكذا بدأت القصة

مع بداية عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شرعت هيئة الإعلام العسكري ل‍حماس بنشر فيديوهات خاصة بعمليات استهداف الدبابات والجرافات وناقلات الجنود، وأفراد من جيش دولة الاحتلال.



وكان القاسم المشترك بين كل هذه الفيديوهات، بعيداً عن عمليات استهداف العدو، هو المثلث الأحمر المقلوب الذي يحدد الهدف قبل قصفه، والذي يتم تضمينه داخل الفيديو عن طريق عملية التوضيب "المونتاج"، قبل نشره.

إلا أن هذا الرمز أصبح حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، بعد الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، التي وثقت فيه عملياتها في استهداف دبابة من المنطقة صفر.



ثم زادت شعبيته بعد إعلان "أبو عبيدة" الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، في أحد خطاباته، أنه تم تدمير 136 آلية عسكرية في المواجهات البرية التي شهدها قطاع غزة، منذ بداية "طوفان الأقصى"، الشيء الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة.



هكذا انتشر المثلث الأحمر المقلوب عبر مواقع التواصل

نشر الإعلام العسكري ل‍حماس مجموعة فيديوهات أخرى، وكانت كلها لها نفس الطابع، سواء من خلال طريقة التصوير، أو التوضيب الذي يعتمد المثلث الأحمر المقلوب لتحديد الهدف، الشيء الذي زاد من ترسيخ صورته في ذهن المتابعين ورواد مواقع التواصل.



إذ قام عدد كبير من النشطاء، من بينهم صناع محتوى، بنشر المثلث الأحمر المقلوب عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، باعتباره رمزاً للانتصار على المحتل، وشكلاً من أشكال التعبير عن النضال والدعم المستمر للقضية الفلسطينية.

فيما اعتمد آخرون دمجه في عدة تصميمات لصور مختلفة، تدعم القضية الفلسطينية، وتحث على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونشر الحقائق المتعلقة بالحرب الحالية، والتي راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف مدني، من بينهم أطفال ونساء.



ومن بين التصميمات المنتشرة بشكل كبير عبر السوشيال ميديا تلك التي تربط بين المثلث الأحمر الخاص بتحديد الهدف، والمثلث الأحمر المتواجد في العلم الفلسطيني.



أو تلك التي تشير إلى تطور أشكال ورموز المقاومة، التي بدأت برمي الحجارة عن طريق المقلاع فترة الانتفاضة الأولى سنة 1987، وصولاً إلى المثلث الأحمر المقلوب سنة 2023.



تفاعلات النشطاء عبر السوشيال ميديا

انتشار صور وفيديوهات تنفيذ عمليات استهداف قوات الاحتلال من طرف فصائل المقاومة الفلسطينية جعل عدداً كبيراً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون أن المثلث الأحمر المقلوب أصبح بالنسبة لهم رمزاً جديداً معتمداً من أجل التعبير عن رأيهم في القضية الفلسطينية، وإعلان دعمهم لسكان قطاع غزة، الذين يعيشون تحت القصف لأكثر من شهر متواصل.



إذ جاء في أحد التعليقات عبر فيسبوك: "إن شاء الله النصر قريب، المثلث ده بقى إشارة لفرحة سوف تشفي القلوب وحزننا على الأبرياء المسالمين".



فيما كتب آخر: "أقسم بالله بستنى أشوف الفيديوهات اللي فيها المثلث ده بفارغ الصبر، مثلث النصر والعزة والكرامة".



وجاء في تعليق ثالث على إنستغرام: "بعض الأشخاص وبعض البلدان يخافون المثلث الأحمر المقلوب كثيراً لسبب ما".



فيما قالت أخرى، عبر نفس المنصة، مشيرة إلى رمز آخر ظهر قبل فترة للتعبير عن النضال: "لما المثلث الأحمر انضم للبطيخ".



فيما جاء في تعليق آخر في نفس السياق: "في كل زاوية في المثلث حكاية، الزاوية الأولى تحكي عن الجهاد والزاوية الثانية عن النصر والزاوية الثالثة عن الاستشهاد، إنه لجهاد نصر أو استشهاد".



علاقة المثلث الأحمر بالعلم الفلسطيني

هناك من ربط المثلث الأحمر المقلوب بمثلث العلم الفلسطيني، إذ تمت الإشارة إلى أن اختياره لم يكن عبثياً من طرف الإعلام العسكري، وإنما كان عبارة عن رسالة مرتبطة بالرسالة التي يحملها العلم.

ويشير المثلث الأحمر في علم فلسطين إلى دماء الشهداء، والتضحية والفداء للوطن، وهي القضية التي ما زال الفلسطينيون يؤمنون بها، ويناضلون من أجلها.