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طهران: لن ينخدع الرأي العام بدعاية الصهاينة لتبرير الإبادة الجماعية بغزة

طهران: لن ينخدع الرأي العام بدعاية الصهاينة لتبرير الإبادة الجماعية بغزة
السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" بأن عملية 7 أكتوبر متجذرة منذ 75 عاما،مؤكدا على ان الرأي العام العالمي لن ينخدع بالدعاية الكاذبة التي يروجها الكيان الصهيوني في تبرير الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

العالم - ايران

وحول استمرار الكيان الصهيوني في إبادة شعب غزة، كتب ناصر كنعاني على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: ان اتهام حركة حماس ببدء الحرب الحالية في غزة ووصف عملية 7 أكتوبر بالعمل الارهابي هو شعار مضلل من قبل الكيان الصهيوني وداعميه المعروفين.

واستطرد معتبرا ان عملية طوفان الاقصى (7 اكتوبر) هي عملية متجذرة منذ 75 عاما،موضحا بأن الحرب الحالية التي يشنها الصهاينة على قطاع غزة هي تكرار أوسع وأبشع للجرائم التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب باستمراربحق الشعب الفلسطيني المضطهد منذ 75 عاما.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الرأي العام العالمي لن ينخدع بالدعاية الكاذبة التي يروجها الكيان الصهيوني في تبرير الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

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طهران: لن ينخدع الرأي العام بدعاية الصهاينة لتبرير الإبادة الجماعية بغزة