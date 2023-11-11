طبيبة بريطانية تنهار أثناء قراءتها لرسالة طارئة من مدير مستشفى الشفاء بغزة

العالم-فلسطين

وانهارت طبيبة بريطانية وأجهشت بالبكاء خلال قراءتها لرسالة طارئة من مدير مستشفى الشفاء في غزة تطالب بالمساعدة جراء استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، حيث تجمع العاملون في مجال الرعاية الصحية أمام مكتب رئيس الوزراء في لندن، رافعين لافتات تحمل أسماء أكثر من 200 طبيب قتلوا حتى الآن.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، السبت، أن مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة، بسبب "استهداف الجيش الاحتلال الإسرائيلي لكل شيء يتحرك داخل المجمع".

وفي تصريحات نقلها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر "تليغرام"، قال القدرة "نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء، وهناك عدد كبير من المُسيرات في كل الاتجاهات".