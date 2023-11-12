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اشتباكات شمال غزة.. قتال شرس في بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا

اشتباكات شمال غزة.. قتال شرس في بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا
الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر في قطاع غزة، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي كثف قصفه على القطاع، وسط اشتباكات عنيفة جدا وإطلاق قنابل مضيئة على 4 محاور في غزة.

العالم - فلسطین

وقال مراسلنا بغزة إن جيش الإحتلال يطلق القنابل المضيئة في سماء غزة وسط اشتباكات عنيفة جدا مع مجاهدي المقاومة الفلسطينية في شارع الجندي المجهول وسط غزة.

وبحسب المصادر، الاشتباكات مستمرة في محيط مفترق الاتصالات وشارع الشهداء وبالقرب من برج الوحدة في شارع النصر وفي محيط مستشفى الشفاء.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية "تقوم بتنفيذ قصف مدفعي كثيف وإطلاق قنابل ضوئية في محيط أبراج العودة، ومدرسة الشقيري شمال قطاع غزة".

وأفاد مصدر طبي فلسطيني، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت بئرا وخزانات المياه في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، كما يواصل الجيش تنفيذ غارات وقصف عنيف في محيط المستشفى.

وقال شهود عيان من غزة، إن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية لا تزال مستمرة بمحيط أبراج العودة وشمال بيت حانون وفي منطقة العطاطرة شمالي القطاع.

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