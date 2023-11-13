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بالفيديو..المقاومة تدك حشودات الاحتلال شرق جحر الديك

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

إستهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى حشودات العدو الصهيوني المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون وصواريخ 107 ردا على استهداف المدنيين.

العالم-فلسطين

ونشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مقاطع فيديو من إستهداف حشودات العدو الصهيوني المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون وصواريخ 107 ردا على استهداف المدنيين.

هذا وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنهم "لم يستعدوا لمثل هذا السيناريو (عملية طوفان الأقصى)"، مؤكدا "فشلهم في الدفاع عن اسرائيل".

وفي التفاصيل، التقى هرتسي هاليفي برؤساء البلديات والمدن الجنوبية افي فلسطين المحتلة، وشرح في بداية حديثه الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى أحداث 7 أكتوبر.

وأوضح هاليفي قائلا: "نحن على دراية بالفشل..فشلنا في الدفاع، لم نستعد لمثل هذا السيناريو..سوف نتعلم كل شيء ونتعلم الدروس".

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