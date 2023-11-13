الأونروا تكشف زيف ادعاءات الاحتلال في غزة

العالم-فلسطين

وأضافت الأونروا أن ما يقرب من ثلث موظفيها الذين استشهدوا كانوا تحت خط وادي غزة في المناطق الجنوبية والوسطى من القطاع.

وأصدر جيش الاحتلال في بداية العداون على غزة بيانا يطلب من سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا قائلا إنه ”سيواصل العمليات بشكل كبير” في المدينة التي وصفها بأنها ”منطقة تجري فيها عمليات عسكرية”.

كما مهد الاحتلال لاستهداف مستشفيات قطاع غزة عبر حملة دعائية زائفة بوجود مراكز قيادة وتحكم عسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مرافق المستشفيات وأسفلها.

وقالت وزيرة الصحة في غزة مي الكيلة إن قوات الاحتلال ترتكب فظائع في مستشفيات قطاع غزة، خصوصاً مجمع الشفاء الطبي. وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، أمس الأحد، أن جيش الاحتلال لا يقوم بإخلاء المستشفيات، بل بإلقاء الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاءً بل طرداً تحت تهديد السلاح".

وتابعت: هناك كارثة تحدث في المستشفيات، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل.