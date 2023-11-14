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المقاومة العراقية أفشلت الدفاع الجوي في الأردن والسعودية والأراضي المحتلة

الأمين العام للنجباء يكشف عن نجاح عملية استهداف ايلات

الأمين العام للنجباء يكشف عن نجاح عملية استهداف ايلات
الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء أن الأمين العام للحركة کشف عن نجاح عملية استهداف مراكز صهيونية في الأراضي المحتلة في فلسطين وإصابة الهدف بشكل دقيق.

العالم - العراق

وحذر "أكرم الكعبي" الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك الكثير من المفاجآت لدى المقاومة الإسلامية في العراق.

وكتب الكعبي: بوركت السواعد العلوية المجاهدة من أبطال المقاومة الاسلامية في العراق التي استهدفت مستعمرة إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أصابت هدفها بفضل الله وتسديده، حيث لم يفلح أذناب الصهاينة من طواغيت الأردن والجزيرة العربية في منعها.

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وختم، قائلا: ليعلم الصهيوني المتغطرس وشريكته الشيطان الأكبر أمريكا أن لدينا المزيد ولن يهنؤوا وليدفعوا ثمن جرائمهم على أهل غزة وأطفال غزة.

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