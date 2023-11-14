لماذا يزور الرئيس العراقي منطقة جازان؟ وما العلاقة التي تربطه بأهلها؟ + صورة

العالم - العراق

كان الرئيس العراقي الحالي عبداللطيف رشيد يعمل في أحد المشاريع التنموية بمنطقة جازان منذ مطلع الثمانينيات، وكوّن شبكة علاقات من زملائه من أهل المنطقة، والذين تدربوا على يديه خلال فترة عمله، وألّف عن التنمية الزراعية فيها كتابا، وتربطه علاقات طيبة بزملائه في المنطقة حتى بعدما أصبح رئيسا لدولته.

وبدأ "رشيد" حياته العملية في جازان كخبير لتنمية الموارد المائية، ثم مديرا لمشروع الفاو، حسبما اشارت صحيفة "سبق".

وكان قد وصل إلى جازان يوم أمس، الرئيس عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالله الدولي بجازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ومحمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.