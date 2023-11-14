شاهد.. الإحتلال يواصل إعتداءاته وإطلاق قذائفه على بلدات الجنوب اللبناني

العالم – خاص بالعالم

وفيما تحدثت سائل إعلام إسرائيلية عن أن الهجمات من لبنان لا تتوقف مشيرة الى إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه موقع للجيش الاحتلال في الجليل الأعلى أعلنت المقاومة الإسلامية.

استهداف موقعي ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والمرج بالأسلحة المناسبة محققة فيهما إصابات مباشرة كذلك استهدفت المقاومة أماكن التجمع العسكري المحيطة بموقع بركة ريشا ونقطة ‏تحشيد لجنود الاحتلال قرب موقع المرج بالاسلحة المناسبة موقعة فيهم إصابات مباشرة.‏

المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أقر بتعرض مواقع الآخير في يفتاح ومرغليوت وعرب العرامشة و شوميرا و متات لإطلاق صواريخ مضادة للدروع و قذائف الهاون من لبنان معترفا بإصابة جنديين من اللواء ثلاثمئة في القيادة الشمالية بجروح خطيرة بعد ظهر الإثنين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة نطوعا.

وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن الطلب من المستوطنين في مسكاف عام، منارة، يفتاح، و مالكيا، عند الحدود مع لبنان الدخول فورا إلى المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

هذا فيما دوت صفارات الانذار في شوميرا وزرعيت وشتولا في الجليل الغربي واعتبر اعلام الاحتلال آن حزب الله يستمر في عملياته لجذب العدد الأكبر من القوات الإسرائيلة تجاه الشمال للتخفيف عن غزة.

عمليات المقاومة تزامنت مع مواصلة الاحتلال اعتداءاته على الحدود البنانية مسقطا قذائفه المدفعية على الأطراف الجنوبية لبلدة حولا مطلقا معها رشقات رشاشة عند حدودها الشرقية.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أطراف عدة قرى وبلدات جنوبية من بينها مركبا ورب ثلاثين ومنطقة السموخة على أطراف رميش وعلى أطراف الضهيرة طيرحرفا.

وكانت المقاومة الإسلامية نشرت فيديو عن عملياتها يوم الاثنين ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وشملت استهداف مواقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية والراهب وحدب يارون والمالكية.

فضلا عن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة وأخرى قرب ثكنة برانيت مؤكدة إيقاع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...