المقاومة تستهدف تجمعين لجنود الإحتلال على الحدود اللبنانية

العالم – خاص بالعالم

المقاومة الاسلامية في لبنان استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏بالقرب من موقع شتولا وتجمعا آخر لقوة مشاة إسرائيلية على تلة ‏الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون محققة فيهم إصابات مباشرة.

واستهدفت المقاومة ثكنة ‏يفتاح اي قرية قدس اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة محققة فيها إصابات مباشرة.

كذلك نالت مواقع هرمون والمطلة و‏بياض يلدا ومسكاف عام نصيبها لليوم من اسلحة المقاومة واستهدافها وايقاع إصابات مباشرة فيها .

متحدث باسم جيش الإحتلال وعقب دوي صفارات الإنذار في شتولا بالجليل الغربي آعلن عن رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه المنطقة مشيرا الى إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه موقع لجيش الاحتلال في دوفيف.

وفيما اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله يشن حرب إستنزاف ضد جيشها بكل معنى الكلمة كشفت تلك الوسائل عن أن بعض المستشفيات في الشمال اضطرت لإلغاء العمليات الجراحية غير الضرورية للمستوطنين وتحويل بعض الأقسام إلى غرف لإستقبال الجرحى بسبب المعارك الدائرة عند الحدود مع لبنان مشيرة الى أن مستشفى زيف في صفد هو وجهة الإخلاء الأولى لأحداث إصبع الجليل بعد ان استقبلت وعالجت بالفعل مئات الجرحى في الآونة الأخيرة بحسب الاعلام الاسرائيلي.

قوات الاحتلال من جانبها واصلت قصفها المدفعي والفوسفوري على أطراف القرى والبلدات اللبنانية الحدودية ومن بينها الخيام وعيتا الشعب وكفركلا والعديسة والطيبة وعيترون ومحيبيب كذلك قصفت مدفعية الاحتلال تلتي شباط والوان في مرتفعات ‎كفرشوبا.

وفيما سجلت تقارير انفجار صاروخين اعتراضيين اطلقتهما القبة الحديدية للكيان في أجواء بلدة الوزاني وسهل الخيام آطلقت قوات اليونيفيل العاملة في لبنان صفارات الانذار في مقرها العام وذلك اثر استهداف مدفعية الاحتلال منطقة اللبونة جنوب لبنان.

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