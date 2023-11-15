معهد أمريكي: الإمارات هي سند "إسرائيل" في الحرب على غزة

العالم - الإمارات

ونقل موقع الوطن عن الدراسة التي نشرها المعهد عبر موقعه الإلكتروني، إن الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على غزة من السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، أثّرت سلبا على علاقات الإحتلال مع دول إقليمية، لكن الإمارات تبرز كسند كبير ومهم لتل أبيب.

وأشارت إلى انتقادات حادة وجهتها كل من مصر والأردن وتركيا لحرب "إسرائيل" على غزة؛ مما أدى إلى توتر في العلاقات بين تل أبيب والدول الثلاث، وفق قول الدراسة.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع الإحتلال، التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود.

وكانت الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي تعاملت علنًا مع إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي أعقاب إدانة هجوم حماس الصادرة عن وزارة الخارجية الإماراتية (وهو عمل مختلف في نوعه من جانب الإمارات مقارنة بردود الفعل العربية الأخرى)، قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إنه هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعلى الرغم من المشاعر العامة المنتقدة لإسرائيل، أكدت الإمارات أن اتفاقيات إبراهيم موجودة لتبقى.