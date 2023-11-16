الإحتلال يسعى لتحويل مشافي غزة الى مشرحة للشهداء

العالم – نقطة تواصل

وسلط البرنامج الضوء على تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر مكشرا عن انيابه وإجرامه الدموي الوحشي الذي لم يشبعه لا بشر لا شجر ولا حجر نافثا لهيب زقومه متحديا وضاربا عرض الحائط بابسط اعراف القانون الدولي الانساني، ومع هذا لم يكتفي، ففي حملة وحشية شنتها آلة الغدر الصهيونية على المؤسسات الطبية المتداعية اصلا نتيجة العدوان الصهيوني كان آخرها اقتحام مستشفى الشفاء الذي مهّد له بقصف مركز اوقع شهداء وجرحى بين الطواقم الطبية والمدنية والمدنيين العزّل الباحثين عن امان مفقود.



واستعرض البرنامج مشاهد من مستشفيات غزة التي لا تزال تحت النار حيث ان الاحتلال الصهيوني يسعى للاجهاز على بقايا القطاع الصحي ليحولّه الى مشرحة للشهداء.

وعرض البرنامج إحصائية نشرها رواد المنصات الرقمية لدول الخليج الفارسي تحت عنوان القطاع الصحي في غزة تحت القصف، حيث بلغ عدد الشهداء 192 شهيدا من الكوادر الصحية و 40 سيارة إسعاف تم تدميرها و 113 مؤسسة صحية متضررة 18 مستشفى خارج الخدمة و40 مركزا صحيا خارج الخدمة و 250 هجوما على القطاع الصحي، والتي تداولها اضافة تداول نشطاء دول الخليج الفارسي.

كما عرض البرنامج ردود فعل رواد مواقع التواصل على هذه المأساة الانسانية في هاشتاغات بعنوان "لا لقصف مستشفى غزة"، مستشفيات وهاشتاغ" انقذوا مستشفى الشفاء"وفي بعض التعليقات حيث قال بيرني:" سجل يا تاريخ ان الاحتلال المجرم يقصف عن مسافة الصفر مواطنين غزاويين مرضى عزّل من أي سلاح من يؤيد الكيان الصهيوني ويفتح له أبوابه ويزوده بالسلاح والوقود فهو شريكه في الجريمة انتهى الكلام".

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