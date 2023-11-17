فيديو خاص: هكذا اغتيل زعيم حركة الاحرار الفلسطينية

العالم - فلسطين

وقالت مراسلة قناة العالم في غزة: آخر الغارات الاسرائيلية على القطاع كانت على حي الزيتون، وهناك حديث عن وقوع اصابات وشهداء، بالاضافة الى غارة اخرى على مدينة خان يونس وتحديدا في بني سهيلا، اوقعت 3 شهداء.

واضافت: كما اعلن رسميا اغتيال الامين العام لحركة الاحرار الفلسطينية مع نجله بعد قصف مباشر لمنزل كان فيه، مشيرة الى ان هناك اعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى الذين لم يتم تسجيلهم بعد في وزارة الصحة بسبب قطع الاتصالات والانترنت والتواصل ما بين اجزاء القطاع.

وتابعت مراسلتنا: كما تم احتجاز وكيل وزارة الصحة والمتحدث باسمها في مستشفى الشفاء بالاضافة الى رئيس المكتب الاعلام الحكومي الذين كانوا يعملون على تدوين واحصاء اعداد الشهداء والمصابين ورصد الاوضاع الصحية، حيث قام جنود الاحتلال بسحب كافة الاجهزة الخليوية ووسائل الاتصال منهم، حيث قطع الاتصال بهم.

واوضحت: الاحتلال يقوم بعمليات تجريف في داخل مستشفى الشفاء بين الاقسام المختلفة كما يقوم بحفريات في داخل المستشفى أملا في العثور على ما يبرر اقتحامه للمستشفى.

واشارت مراسلة قناة العالم الى ان نازحين من حي الزيتون تحدثوا على اشتباكات عنيفة جدا كانت مستمرة طوال الليل في حي الزيتون، وانهم سمعوا اصوات الدبابات على مقربة من هذا الحي والتي توغلت من قبل في حي الصبر وهي الان على مشارف حي الزيتون وتحاول التقدم فيه.

وقالت: هناك اشتباكات عنيفة جدا، اطلاق نار من قبل الاحتلال يقابله اطلاق ناري، ما يؤكد ان هناك مقاومة في تلك المنطقة، كما ان الاحتلال قام بصف عنيف طوال ساعات الليل وحتى صباح اليوم في منطقة الصبر والزيتون ويبدو انه يريد ان يتوغل في شرق ميدنة غزة.

واوضحت مراسلتنا: الاحتلال سيطر على المنطقة الغربية ويريد الان ان يصل الى المنطقة الشرقية، لكن لم نسمع عن منطقة سيطر عليها بالكامل وهددت فيها الاشتباكات، ما يعني ان المقاومة مازالت على اشتباك مع الاحتلال في كل المحاور في الشمال وغربها وشرقها وجنوبها ولهذا فان الكلفة لن تكون منخفضة للاحتلال.