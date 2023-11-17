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قائد بحرية حرس الثورة: على استعداد تام للدفاع عن ايران

قائد بحرية حرس الثورة: على استعداد تام للدفاع عن ايران
الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري الاستعداد التام للقوات المسلحة الايرانية لاسيما بحرية الحرس الثوري للدفاع عن البلاد.

العالم _ إيران

وقال الادميرال تنكسيري اليوم الجمعة في مراسم افتتاح المهرجان الثقافي والرياضي الأول لمجندي الحرس الثوري اقيم في مدينة شيراز (جنوب): إن البحرية التابعة للحرس الثوري على استعداد تام للدفاع عن الحدود المائية للبلاد ومستعدة دائمًا للدفاع عن إيران الإسلامية بروح ثورية عالية.

واعتبر الرياضة واللياقة البدنية ضرورة للقوات المسلحة وخاصة الحرس الثوري وأضاف: لا ينبغي نسيان الرياضة لأن الجنود الشباب هم راسمال بلادنا ويجب أن يكونوا في كامل لياقتهم البدنية.

وتابع تنكسيري قائلا: إذا أردنا أن نقف بقوة وحيوية أمام الأعداء، علينا أن نزيد من لياقتنا البدنية.

وقال: إن دين الإسلام يؤكد على كل من المعنويات والصحة الجسدية، لذلك يجب علينا أن نرفع الروح المعنوية وصحتنا وثقتنا بأنفسنا حتى نتمكن من الاستعداد لمواجهة المصاعب بالتحفيز.

وأشار قائد القوى البحرية للحرس الثوري الى جرائم الكيان الصهيوني وداعميه في فلسطين المحتلة، وقال: النصر خليف الشعب الفلسطيني المظلوم.

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