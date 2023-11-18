السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين: فنلندا تختار طريق المواجهة مع روسيا من دون مبرر

الكرملين: فنلندا تختار طريق المواجهة مع روسيا من دون مبرر
السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا لم تهدد فنلندا أبدا في التاريخ الحديث، ولم يكن لدى الدولة أي سبب للمواجهة، لكن الفنلنديين اختاروا هذا المسار، ومن وجهة نظر موسكو، هذا خطأ كبير.

العالم - أوروبا

وقال بيسكوف، معلقا على خطوات فنلندا لإغلاق نقطة التفتيش على الحدود: "روسيا لم تهدد فنلندا في التاريخ الحديث، لم يكن لدينا أي سبب لأي مواجهة، والآن اختاروا هذا المسار من وجهة نظرنا، هذا خطأ كبير".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا "كانت لها دائمًا علاقات استثنائية مع الفنلنديين، بالمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل"، وكان هناك تفاهم متبادل بين بعضهما البعض.

وشدد بيسكوف على أنه "لا يسع المرء إلا أن يعرب عن أسفه العميق لأن السلطات الفنلندية سلكت طريق تدمير العلاقات الثنائية".

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سيناتور روسي: القوات المسلحة الأوكرانية تسرق السكان وتنهب خيرسون

قبل 7 ساعات

في وقت سابق، أُفيد بأن جميع وسائل النقل سواء البضائع أو الركاب ستتوقف، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عند نقاط التفتيش التي أغلقها مجلس الوزراء الفنلندي.

تصنيف :

روابط ذات صلة

فنلندا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها العسكري

فنلندا.. رئيس الوزراء السابق يعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة

موسكو تكشف عن تحركات خطيرة للبنتاغون في العراق !

موسكو تؤكد طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف