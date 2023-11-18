تل أبيب ترفض صفقة تبادل مع حماس بصيغة "50 مقابل 50"

العالم - فلسطين

وتتمسك تل أبيب بعدم فصل العائلات المحتجزة في الأسر، وبإطلاق سراح جميع الأطفال والأمهات، في حين عرضت حماس إطلاق سراح 50 محتجزاً دون تصنيف أو منح "إسرائيل" حرية اختيار الأسماء.

ووفقا للصحيفة، فإن الإحتلال «أبدى استعداده للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بمدة أيام وقف إطلاق النار من أجل السماح بإطلاق سراح المزيد من الرهائن» حسب تعبيرها.

وذكرت أيضاً أن مجلس الحرب الإسرائيلي اتخذ قراراً برفض صفقة التبادل بصيغتها المطروحة، حيث وافق نتنياهو على موقف وزير الحرب يوآف غالانت، الذي أيده أيضا رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار برفض الصفقة.

وقرر مجلس الحرب «مواصلة زيادة الضغط العسكري على حماس على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يعزز فرص التوصل إلى اتفاق».