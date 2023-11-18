العالم-فلسطين

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الجيش الإسرائيلي طالب إدارة مجمع “الشفاء” في غزة بإخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.

وأضاف المصدر أن الجيش “يواصل محاصرة المستشفى.. كما يواصل عمليات التمشيط والبحث والحفر داخل المستشفى”.

وقال صحافي إن الجيش الإسرائيلي طلب عبر مكبرات صوت واتصال مع مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إخلاءه من جميع من فيه، من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي والتوجه مشيا نحو شارع البحر، ومنحهم ساعة واحدة للقيام بذلك.

وبحسب الأمم المتحدة، ثمة 2300 مريض وعامل صحي ونازح في هذه المؤسسة ويتزايد القلق الدولي بشأن مصيرهم.