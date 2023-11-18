الاحتلال يقترض  6 مليارات دولار لتمويل عدوانه على سكان غزة

العالم-الاحتلال

ومنذ بدء عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، جمعت "إسرائيل" أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين. وشمل ذلك 5.1 مليار دولار عبر ثلاثة إصدارات سندات جديدة وستة زيادات للسندات الحالية المقومة بالدولار واليورو، وأكثر من مليار دولار من جمع الأموال من خلال كيان أمريكي.

وقال المستثمرون إن السندات الأخيرة تم إصدارها فيما يسمى بالاكتتابات الخاصة، وهي عملية لا يتم من خلالها عرض الأوراق المالية في السوق العامة، بل يتم بيعها بدلاً من ذلك لمستثمرين مختارين.

ولم يتم الكشف عن الأسعار النهائية للصفقات. لكن مصرفيين قالوا إنهم حددوا الأسعار بما يتماشى مع ما يتوقعونه من صفقة عامة. ومن بين السندات الدولارية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر، تدفع إسرائيل كوبونات بنسبة 6.25 في المائة و6.5 في المائة على السندات المستحقة خلال أربع وثماني سنوات.

وهذا أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، التي تراوحت بين 4.5 و4.7 في المائة عند إصدار السندات. تم ترتيب الصفقات من قبل بنك جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا على التوالي.

في المقابل، أصدرت إسرائيل سندات دولارية بقيمة 2033 في كانون الثاني (يناير) بكوبون بنسبة 4.5 في المائة، وهو هامش أصغر بكثير – أو فجوة – فوق عوائد سندات الخزانة، التي كانت 3.6 في المائة في ذلك الوقت.

ويُنظر إلى إصدارات السندات الإسرائيلية للمساعدة في تمويل الحرب على أنها مثيرة للجدل في بعض أجزاء سوق الديون. وفي حين أن بعض المستثمرين، على سبيل المثال في الولايات المتحدة، كانوا حريصين على إقراض البلاد في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن آخرين ينظرون إلى جمع الأموال على أنه لعنة، نظراً للتكلفة الإنسانية للغزو الإسرائيلي لغزة.

وأشار المستثمرون والمحللون إلى أن الإصدار الكبير تم من خلال الاكتتابات الخاصة وليس من خلال القروض المشتركة المفتوحة والحملات الترويجية، والتي يتم تنفيذها عادة عند إطلاق سندات جديدة.

وقالوا إن السبب في ذلك قد يكون جمع الأموال للمجهود الحربي بسرعة أو دون جذب اهتمام غير مرغوب فيه، ويمكن أن يكون علامة على مدى القلق الذي أصبح عليه بعض المستثمرين بشأن شراء ديون "إسرائيل".

وقال ثيس لو، محافظ ديون الأسواق الناشئة: “الحقيقة هي أنه بالنسبة لكثير من المستثمرين، فإن "إسرائيل" في الوقت الحالي تحمل الكثير من المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، خاصة بالنسبة لبعض المستثمرين في الأسواق الناشئة حيث تتجاوز إسرائيل المعيار”. مدير في مدير الصندوق تسعين واحد.

وينعكس الحذر بشأن ديون "إسرائيل" في الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين ضد العجز عن سداد سنداتها. وقد اتسع الفارق في مقايضات العجز الائتماني لمدة خمس سنوات من أقل من 60 نقطة أساس في أوائل أكتوبر إلى حوالي 125 نقطة أساس يوم الجمعة.

ويقارن ذلك بفارق يبلغ حوالي 55 نقطة أساس لمقايضات العجز الائتماني لمدة خمس سنوات في السعودية، التي تتمتع بتصنيف ائتماني أقل من ستاندرد آند بورز.

وقال استراتيجي في أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، طلب عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الموضوع: “لا تزال السوق تحدد علاوة عالية جداً على ديون إسرائيل الدولية، نظراً لأن الحرب مستمرة”. “على وجه الخصوص، تشعر السوق بالقلق بشأن كيفية تأثير الحرب على نمو "إسرائيل" ومستويات الدين العام، والتصنيفات السيادية اللاحقة.”

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية على طلب للتعليق.

وقد خفض بنك إسرائيل بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام من 3 في المائة إلى 2.3 في المائة، ولا تزال تكلفة الحرب غير مؤكدة إلى حد كبير.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها إسرائيل سندات بشكل خاص، كما فعلت خلال جائحة كوفيد-19، لجمع الأموال بشكل عاجل.

ويشير المستثمرون إلى أن ديون إسرائيل، التي لديها تصنيف ائتماني مزدوج ناقص A من وكالة ستاندرد آند بورز، يتم تداولها بخصم كبير مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل مثل كوريا الجنوبية، التي لديها سندات دولارية تستحق خلال خمس سنوات بعائد حالي يبلغ 4.8 في المائة. سنت.