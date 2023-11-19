كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات مجازر الإحتلال الإسرائيلي في غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى ارتقاء 31 شهيدا في مجازر مختلفة ابشعها، كان في مخيم النصيرات" حيث قضى فيه عدد كبير من الشهداء من بينهم عائلات اقارب واشقاء.

ولفتت مراسلتنا إلى ما يحدث في مخيم جباليا حيث وصل مجموعة من الفلسطينيين من المخيم يصفون الوضع بانه كارثي ومأساوي وان جريمة المعمدان تتكرر بشكل يومي منذ ان قرر الاحتلال ان يقوم بحصار والعدوان على مدينة غزة وشمالها وفي كل يوم هنالك معمداني جديد.

ونوهت مراسلتنا إلى قيام قوات الاحتلال التي تسيطر على مجمع الشفاء الطبي من الداخل والخارج، بإجبار الأطقم الطبية ومسؤولي المستشفى على إخلائه بالكامل، بعد أن أمهلتهم صباح أمس ساعة فقط، للخروج منه وشهدت مناطق شمال قطاع غزة مجازر إسرائيلية واسعة، أبرزها المجزرة المروعة في مدرسة الفاخورة، الواقعة في مخيم جباليا، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 120 شهيدا، ومئات الجرحى، جميعهم من النازحين.

وأكدت مراسلتنا أن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت المدرسة بعشرات القذائف، مستهدفة الفصول الدراسية، وساحة المدرسة، بينما بقي الشهداء والجرحى ساعات طويلة على الأرض، دون التمكن من اخلائهم، كما سقط عشرات الشهداء، ومئات الجرحى في قصف مدفعي متواصل ومركز، استهدف حي الصبرة بمدينة غزة، إذ أكد شهود عيان، إن القذائف تساقطت على منزل المواطنين بأعداد كبيرة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة واسعة في محافظة خان يونس، جنوب القطاع، بقصف طابق كامل من أحد أبراج مدينة حمد، غرب المحافظة، ما تسبب بسقوط 28 شهيداً.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة أمس، ولليوم 43 على التوالي، بارتكاب مزيداً، من المجازر، وحصار ومهاجمة مستشفيات، واستمرار احتلال مجمع الشفاء الطبي، والبدء بإخلائه من الطواقم الطبية، والجرحى، والمرضى ليرتفع عدد شهداء الأمس ليصل إلى نحو 380 شهيداً وأكثر من 850 جريحاً، بينما مازال عدد كبير مفقودين تحت الركام، إضافة لشهداء وجرحى عالقين في منازلهم، لم يتسن إجلاؤهم، بينما ارتفع عدد شهداء العدوان في يومه الثالث والأربعين إلى 12300 شهيد، منهم 5000 طفل، و3300 امرأة إضافة لنحو 6000 مفقود، يعتقد أن غالبيتهم شهداء.

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