شاهد.. الملتقى الصحي العالمي لمناصرة غزة في صنعاء

العالم – خاص بالعالم

ويؤكد منتسبو الملتقى سعيهم للضغط على المجتمع الدولي عبر جميع القنوات الممكنة للفتح العاجل والفوري لكافة المعابر للمساعدات الإنسانية والمساندة الاغاثية الطبية لسكان غزة .

وقال د. علي المضواحي وهو مقرر وعضو اللجنة التحضيرية للملتقى الصحي العالمي لمناصرة غزة: هناك ثلاثة اهداف رئيسية من هذا الملتقى هي الضغط على المجتمع الدولي من اجل ايقاف هذه المهزلة ومن اجل فتح المعابر ومن اجل ايصال الاغاثة بكل انواعها للفلسطينيين ولابناء غزة الصامتة".



الملتقى الصحي واكثر من سبعين ألفا من الأطر البشرية المدربة وطنيا والالف من الأحرار عربيا و اقليميا وعالميا يعلنون جاهزيتهم للتحرك الفوري اسنادا بكل دعم اغاثي طبي ودوائي ممكن وفاءً بالواجب الانساني لنصرة فلسطين وأهلها.

د. طه المتوكل وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال الحالية".نعلن استعدادنا الكامل للتحرك باي الطرق والوسائل للوصول واعادة زملائنا الاطباء هناك الذين يعملون ليلا نهارا، ولو ادى اننا اذا احتجنا إلى جانب المشرط وادوات التخدير إن كان من الواجب علينا ان نحمل السلاح فسنحمل السلاح".

ويعد الملتقى الصحي العالمي بحشده الطبي صوتا للانسانية في المحافل الطبية والمهنية للعمل ضمن المبادرة لاغاثة غزة مطالبا بسرعة تقديم قادة الكيان الصهيوني إلى المحاكمة باعتبارهم مجرمي حرب.

واستنكر الملتقى استمرار الكيان باستهداف واقتحام المستشفيات وافساد الاجهزة الطبية واحراق سيارات الإسعاف وقتل المصابين والمرضى في إبادة جماعية بشعة.



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