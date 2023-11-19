مراسل العالم: استشهاد الصحفي بلال جاد الله مدير عام مؤسسة بيت الصحافة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن الواقع المعيشي وانخفاض درجات الحرارة أثر على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى النازحين في الخيام الذين نزحوا من منازلهم بدون اغطية وبدون ملابس ثقيلة وبدون اي مقومات من مقومات الحياة الاساسية كما أثر ذلك على النازحين الذين دخلوا من "منطقة صلاح الدين" حيث كان الاحتلال الصهيوني يمنع الكثير منهم من حمل أمتعتهم سوى بعض الأمتعة التي حملوها معهم من شمال غزة الى جنوبها.

وأوضح مراسلنا أنه في هذه اللحظات يعاني النازحون معاناة كبيرة جدا في ظل البرد الشديد و تشمل المعاناة النساء الحوامل والفتيات والاطفال وكبار السن والمصابين، فجميعهم ينامون ويعيشون تحت العراء والخيام التي تمزقت بفعل الرياح الشديدة جدا في المستشفى والشارع وفي الاماكن العامة، وهذا امر خطير جدا على الصعيد الصحي، كون الكثير منهم معرض منهم للموت خاصة الاطفال الصغار تحديدا بسبب الحراره المنخفضه والرياح العاتية والمنخفض العميق الذي يضرب البلاد في هذه اللحظة.

ولفت مراسلنا ان كل المستشفيات قد خرجت عن الخدمة في شمال غزة وباقي المستشفيات في الجنوب ستخرج عن الخدمة قريبا، حيث ان المنطقتين لا تختلفان عن بعضهما في سياسة القصف والتدمير باستثناء الدخول البري.

وأكد مراسلنا قيام الاحتلال بتدمير عدد من المستشفيات في جنوب قطاع غزة ، وآخر استهداف كان لمحافظة النصيرات وقد وصلت وقد عدد من الشهداء الى مستشفى شهداء الاقصى حيث عددهم نحو 14 شهيد في الساعات الاخيرة بسبب استهداف منزل في مخيم النصيرات ومنزل اخر في البريج.

ونوه مراسلنا إلى استمرار استهداف الصحفيين، حيث تم تشييع الشهيدين الصحفيين حسون سليم، وساري منصور بالاضافة الى استشهاد مدير مؤسسة بيت الصحافة بلال جاد الله الذي يعمل في مؤسسة دولية وهي مؤسسه بيت الصحافة التي تتحدث عن الحقوق الدولية وحماية الصحفيين قبل نزوحه الى مناطق الشمال والجميع الان في دائره الاستهداف.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الزميل الصحفي بلال جاد الله مدير مؤسسة بيت الصحافة في غزة الذي اغتالته آلة الحرب الإسرائيلية بقصف مباشر على سيارته في غزة.

وقالت :" ان هذه الجريمة وما سبقها تؤكد ان الاحتلال قد وضع الصحفيين ضمن بنك اهدافه لإسكات صوت الحقيقة الذي بات يصدح في كل ارجاء الارض.".

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة أمس، ولليوم 43 على التوالي، بارتكاب مزيداً، من المجازر، وحصار ومهاجمة مستشفيات، واستمرار احتلال مجمع الشفاء الطبي، والبدء بإخلائه من الطواقم الطبية، والجرحى، والمرضى ليرتفع عدد شهداء الأمس ليصل إلى نحو 380 شهيداً وأكثر من 850 جريحاً، بينما مازال عدد كبير مفقودين تحت الركام، إضافة لشهداء وجرحى عالقين في منازلهم، لم يتسن إجلاؤهم، بينما ارتفع عدد شهداء العدوان في يومه الثالث والأربعين إلى 12300 شهيد، منهم 5000 طفل، و3300 امرأة إضافة لنحو 6000 مفقود، يعتقد أن غالبيتهم شهداء.

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