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الصحة العالمية: مستشفى الشفاء بلا ماء ولا كهرباء ولا وقود ولا إمدادات طبية

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء بلا ماء ولا كهرباء ولا وقود ولا إمدادات طبية
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم، أن مستشفى الشفاء بلا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا وقود، كما استنفدت الإمدادات الطبية.

العالم - فلسطین

وكتب ادهانوم، منشورا على منصة "إكس": "قادت منظمة الصحة العالمية اليوم بعثة تقييم عالية الخطورة من الأمم المتحدة إلى مستشفى الشفاء في غزة، رأى الفريق أن المستشفى لم يعد قادرا على العمل، فلا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا وقود، كما استنفدت الإمدادات الطبية".

وتابع: "ونظرا لهذا الوضع المؤسف وحالة العديد من المرضى، بمن فيهم الأطفال الرضع، طلب العاملون الصحيون الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية المنقذة للحياة هناك بعد الآن".

وتابع: "نحن نعمل مع الشركاء لوضع خطة إخلاء عاجلة ونطلب التسهيل الكامل لهذه الخطة، ونواصل الدعوة إلى حماية الصحة والمدنيين. إن الوضع الحالي لا يطاق وغير مبرر، اوقفوا إطلاق النار الآن".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة CNN بأنه من المحتمل أن يكون الجيش الإسرائيلي قد وضع أو أعاد ترتيب الأسلحة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة قبل وصول الصحفيين الأجانب.

وقالت الشبكة إن مقطع فيديو للجيش الإسرائيلي بتاريخ 15 نوفمبر لعملية تفتيش عن أسلحة "حماس" في مستشفى الشفاء يُظهر أسلحة أقل من اللقطات اللاحقة التي صورها الصحفيون الدوليون، مما يشير إلى أنه ربما تم نقل الأسلحة أو وضعها هناك قبل وصولهم.

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