فيديو خاص: هل ايران وراء احتجاز السفينة الاسرائيلية في اليمن؟

العالم - اليمن

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في اليمن: مازلنا ننتظر بيانا قالت القوات اليمنية انه مهم وسيصدر خلال ساعات، ويتعلق بهذا التطور العسكري المهم، ويؤكد مسؤولون عسكريون هذه الحادثة التي يتم تناولها الان من قبل وسائل الاعلام والتي تتحدث عن نجاح القوات البحرية اليمنية في احتجاز سفينة اسرائيلية في اعماق البحر الاحمر والمياه الاقليمية المحاذية لليمن.

واضاف: كان على متنها اكثر متن 50 شخصا من الطاقم وهم قيد التحقيق والتأكد من جينسياتهم من قبل الاجهزة اليمنية المعنية، مشيرا الى ان بيانا للقوات المسلحة اليمنية صدر صباح اليوم تحدث فيه العميد يحيى سريع بأنه انطلاقا من المسؤولية الاخلاقية والوطنية والدينية وما يتعرض له قطاع غزة، وكذلك ما اعلنه قائد حركة انصار الله عبد الملك الحوثي فإن مياه البحر الاحمر لن تكون آمنة امام مرور السفن الاسرائيلية تحديدا.

واشار مراسلنا الى ان انصار الله موقفها ثابت وكل العمليات العسكرية التي نفذتها القوات اليمنية سواء على اهداف في الاراضي المحتلة او مثل حادثة اليوم، تسارع القوات المسلحة الى تبني مثل هذه العمليات وتقول ان قرارها العسكري مستقل بشكل تام.

وحول اتهامات كيان الاحتلال ايران بالمسؤولية عن ذلك تابع: دائما ما يؤكد القادة في صنعاء ان هناك تنسيقا مستمرا مع كل محور المقاومة من دول وانظمة ومكونات منضوية تحت هذا المحور، لكنها تؤكد ان عملياتها العسكرية هي بقرار يمني مستقل.