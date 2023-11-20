فيديو لحظة اقتياد سفينة غالاكسي ليدر الإسرائيلية لشواطئ اليمن

العالم - اليمن

هذا وأكد الناطق الرسمي لأنصار الله، محمد عبدالسلام، أن احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة عمليةٌ تثبت جدية القوات المسلحة اليمنية في خوض معركة البحر مهما بلغت أثمانها وأكلافها.

وفي تغريدة له مساء الأحد على منصة (X)، قال عبدالسلام: "تضامناً مع شعبنا الفلسطيني المظلوم وإسنادا للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة، نؤكد أن احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة عمليةٌ تثبت جدية القوات المسلحة اليمنية في خوض معركة البحر مهما بلغت أثمانها وأكلافها".

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وشدد محمد عبدالسلام أن أي حرص على عدم اتساع الصراع يكون بوقف العدوان الإسرائيلي عن قطاع غزة، لافتاً بأن عملية اليوم هي البداية. وأضاف: "يجب على العالم أن يدرك أن جرائم العدو الإسرائيلي في غزة تجاوزت كل حد وانتهكت كل مقدس". ونوه ناطق أنصار الله، بأنه: "واجب كل حر في هذا العالم أن يتحرك بما يستطيع لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة"، مؤكداً أن بيانات التنديد والاستنكار لا تجدي في عالم لا يفهم إلا لغة القوة.

ونقلت القناة العبرية الثانية عشر عن مسؤول في كيان الاحتلال قوله ان السفينة تدعى "غالاكسي ليدر" وهي مملوكة لشركة إسرائيلية وتقل على متنها 22 بحارا.

وفي اول تعليق له اكد رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو، تعرض حكومته لضربة كبيرة من حكومة صنعاء.