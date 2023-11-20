المركزي الايراني: لا نواجه أية مشاكل في مجال احتياطيات النقد الأجنبي

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عقد في طهران صباح اليوم المؤتمر السنوي العاشر حول الخدمات المصرفية الإلكترونية وأنظمة الدفع بحضور محافظ البنك المركزي الايراني ووزير الاتصالات والمدراء التنفيذيين للبنوك ومسؤولي النظام النقدي والمصرفي في البلاد.

والقى محافط البنك المركزي كلمة في مراسم افتتاح المؤتمر قال فيها: هدف البنك المركزي هي تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفي هذا السياق، نعمل على سياسة تثبيت صرف العملة الاجنبية والاستقرار النقدي.

واوضح أن البنك المركزي لديه سيطرة كافية على سوق النقد الأجنبي، وقال: لا نستطيع أن نحدد احتياطياتنا من النقد الأجنبي، لأن العدو يقوم بعمليات حقيقية بالإضافة إلى العمليات النفسية، ولكن نؤكد لكم أنه لا توجد مشكلة من حيث احتياطيات النقد الأجنبي، ولدينا سيطرة كافية على سوق صرف العملة الاجنبية.



وأشار فرزين إلى تفاهم البنك المركزي ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة وبلدية طهران أمس الاحد وقال: توصلنا إلى تفاهم لشراء السيارات الكهربائية والمعدات المرتبطة بها وندرس الموارد اللازمة لذلك.

وحول استقرار معدل نمو السيولة النقدية قال فرزين: انخفض معدل نمو السيولة النقدية من نحو 40% إلى 26% ونحن مستمرون في سياسة التثبيت في هذا المجال.