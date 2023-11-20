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في رسالة لنظرائه في 50 دولة ..

رئيسي يدعو للضغط على الصهاينة لوقف جرائمهم

رئيسي يدعو للضغط على الصهاينة لوقف جرائمهم
الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران لسيد ابراهيم رئيسي رسالة الى قادة 50 دولة بينها روسيا والصين وتركيا وكازاخستان وجنوب افريقيا وكينيا والاردن دعا فيها لتوحيد الاصوات وتظافر الدول الحرة والمستقلة لممارسة الضغط على الكيان الصهيوني كي يوقف جرائمه في غزة.

العالم - ايران

واشار السيد رئيسي الى العدوان الوحشي الصهيوني الذي اسفر حتى الان عن استشهاد اكثر من 14 الف شخص وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة طيلة الاربعين يوما الماضية وكذلك السياسات الازدواجية لبعض الحكومات الغربية وتجاهلهم المتعمد للمبادئ الانسانية والاخلاق والقانون ، قائلا ان ما هو متوقع من الدول الحرة والمستقلة وخاصة الدول الاسلامية هو ممارسة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي المتماسك والموحد على كيان الاحتلال من اجل وقف جرائمه ومجازره ضد المدنيين وانهاء حصار غزة.

وشدد الرئيس الايراني ان اليوم هو يوم اختبار الهي وانساني لكافة الحكومات ، ودعا الى استخدام كافة الادوات المتاحة لممارسة الضغط، ومنها وقف التعاون والعلاقات التجارية والسياسية مع الكيان الصهيوني ، والقيام بدور اكبر لوقف هذه الجرائم.

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