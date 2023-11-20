رئيسي يدعو للضغط على الصهاينة لوقف جرائمهم

العالم - ايران

واشار السيد رئيسي الى العدوان الوحشي الصهيوني الذي اسفر حتى الان عن استشهاد اكثر من 14 الف شخص وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة طيلة الاربعين يوما الماضية وكذلك السياسات الازدواجية لبعض الحكومات الغربية وتجاهلهم المتعمد للمبادئ الانسانية والاخلاق والقانون ، قائلا ان ما هو متوقع من الدول الحرة والمستقلة وخاصة الدول الاسلامية هو ممارسة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي المتماسك والموحد على كيان الاحتلال من اجل وقف جرائمه ومجازره ضد المدنيين وانهاء حصار غزة.

وشدد الرئيس الايراني ان اليوم هو يوم اختبار الهي وانساني لكافة الحكومات ، ودعا الى استخدام كافة الادوات المتاحة لممارسة الضغط، ومنها وقف التعاون والعلاقات التجارية والسياسية مع الكيان الصهيوني ، والقيام بدور اكبر لوقف هذه الجرائم.