قمة استثنائية لقادة دول بريكس لبحث الوضع في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

القمة الاستثنائية شهدت أيضا مشاركة قادة كل من ايران ،ومصر، والسعودية، والإمارات، وإثيوبيا، والأرجنتين باعتبارها الدول المدعوة إلى الانضمام لمجموعة البريكس بداية من العام المقبل.

وفي المواقف دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس دول مجموعة بريكس إلى قطع العلاقات السياسية والإقتصادية والعسكرية مع الكيان الصهيوني والضغط علىه لوقف جرائمه في غزة، مؤكدا أنه يشكل تهديدا للمنطقة والعالم، كما اتهم رئيسي الولايات المتحدة بدعم الكيان الإسرائيلي وشل كل المنظمات الدولية حول العالم.



بدوره دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حل سياسي في قطاع غزة وأضاف أن الهدنات الإنسانية تشكل خطوة صحيحة نحو السلام، مؤكدا أهمية عدم جر دول اخرى إلى الحرب.



وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"نطالب بتوحيد الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، الهدن الإنسانية الكاملة في قطاع غزة ضرورية لإطلاق سراح المحتجزين، وأن مقتل الآلاف في قطاع غزة والتهجير الجماعي للسكان والكارثة الإنسانية مدعاة للقلق".



أما الصين دعت لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق السلام والأمن الدائمين وطالبت بعقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى إجماع دولي وإيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية.

من جهته اتهم رئيس جنوب إفريقيا كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وإبادة في قطاع غزة، داعيًا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار.

فيما طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببدء عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية، ودعا جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.

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