عبداللهيان: لم نعلم بعمليات حماس، لكننا مستمرون في تقديم الدعم للمقاومة

العالم - ايران

وتابع عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية ردا على سؤال حول العمليات التي يقوم بها اليمن دعما لاهالي غزة المظلومين : لدينا علاقات وثيقة مع كافة الجماعات والأحزاب والقطاعات في اليمن؛ ومن بين أمور أخرى، لدينا علاقة متوازنة مع الحوثيين وأنصار الله، لكن مسؤولية القرارات التي يتخذها الحوثيون وأنصار الله في اليمن والقرارات التي تتخذها صنعاء وتعلنها بشفافية هي مسؤوليتهم.

واضاف : نحن شفافون. وعندما اغتيل الجنرال سليماني بأمر ترامب في عهد ترامب، استهدفت إيران القاعدة الأمريكية في عين الأسد بـ 13 صاروخا باليستيا ، وأعلنا ذلك رسميا وتحملنا قبلنا المسؤولية عنه.

وفيما يخص عمليات طوفا الاقصى قال عبداللهيان : لم نكن على علم بهذا القرار وهذا الإجراء من جانب حماس. لقد كان قراراً فلسطينياً بحتاً.

وتابع : لقد حذرنا قبل أربعة أسابيع من أنه إذا استمرت الحرب والإبادة الجماعية في غزة، فإن توسيع نطاق الحرب أمر لا مفر منه. وقد حدث هذا الآن في المنطقة. كما تقولون ، لبنان والعراق وسوريا واليمن دخلوا الحرب. وهذا يدل على أن الحرب قد انتشرت، ولكن كيف ستتصرف إيران، سنقرر كل قضية في وقتنا الخاص. وتقديرنا أن قوى المقاومة في فلسطين وفي المنطقة هي القادرة على تحديد مصير هذه الحرب. وبطبيعة الحال، نحن مستمرون في دعمنا السياسي للمقاومة ضد الاحتلال.