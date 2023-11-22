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"طوفان الاقصى" يجتاح الاقتصاد الاسرائيلي ودمار بالجملة

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

دمّر طوفان الأقصى اقتصاد كيان الاحتلال كما فعل بمؤسساته الأمنية والعسكرية والسياسية

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