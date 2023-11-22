"طوفان الاقصى" يجتاح الاقتصاد الاسرائيلي ودمار بالجملة

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الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش
دمّر طوفان الأقصى اقتصاد كيان الاحتلال كما فعل بمؤسساته الأمنية والعسكرية والسياسية
تصنيف :
غرافيك
فيديو غرافيك
الاحتلال
الانهيار الوشيك
كلمات دليلية :
اقتصاد
كيان الاحتلال
غزة تنتصر
طوفان الأقصى
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