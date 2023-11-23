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حزب الله يعلن رسميا استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء (صور)

حزب الله يعلن رسميا استشهاد
الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

نعى حزب الله رسميا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنها الاحتلال جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.

العالم-لبنان

وأعلن الحزب في إعلانات متتالية أنه بـ"مزيد من الفخر والاعتزاز.. تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد "سراج"(نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعد) من بلدة جباع في جنوب لبنان،.. والشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري "كربلا" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد بسام علي كنجو "أبو حسين ثائر" من بلدة شقرا في جنوب لبنان".

واستشهد عناصر حزب الله الخمسة بغارة الاحتلال استهدفت منزلا كانوا يتواجدون فيه في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله تنفيذ 12 هجوما ضد اهداف صهيونية أمس الأربعاء.

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