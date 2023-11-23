كاميرا العالم ترصد آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استهداف الإحتلال لاحد الآليات التي كانت تعمل في معمل للاسمنت ولا يوجد فيه مركز عسكري، كما يزعم الاحتلال حيث انه دائما يتذرع بهذه الحجج ليبرر قصفه والاعتداءات التي يقوم بها على الجنوب اللبناني.

ونوه مراسلنا إلى أن الاحتلال لايزال يقصف قصفا متقطعا على بلدات الجنوب، واثناء تشييع أحد شهداء المقاومة الاسلامية الذين ارتقوا في الامس، وقام الاحتلال بمحاولة الضغط على الجماهير التي كانت تشيع الشهيد، بقصف اطراف البلدة الا ان التشييع استمر وبقيت الامور على حالها دون ان تقع اصابات ،لان القصف كان يطاول بعض اطراف البلدة وكانه يحاول التهويل على المشيعين.

ولفت مراسلنا إلى أن الطيران الحربي الاسرائيلي كان قد نفذ غارة جوية على منطقة اللبوني القريبة من الناقورة، ونفذ ايضا غارة حربية وهي الثانية على المنطقه التي تقع بين بلده زبقين وبلده الشبع الجنوبية كما نفذ الطيران الحربي اكثر من غارة جوية على منطقة السفرجل شرق مجدلزون جنوب لبنان حيث يستهدف الاحتلال الاودية والمناطق المفتوحة.

وأوضح مراسلنا بقيام الاحتلال الإسرائيلي بشن غاراته على المنطقة الواقعة بين بلدتي البستان ويارين، كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة طير حرفا، وأطراف بلدتي شيحين والجبين، وأطراف قرى القطاع الغربي، وأيضاً أطراف بلدة عيتا الشعب ورامية والقوزح في القطاع الأوسط.

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