شاهد.. أنباء تتحدث عن احتجاز سفينة نقل إسرائيلية جديدة في البحر الأحمر

العالم – خاص بالعالم

ففي ايلات جنوب الاراضي الفلسطينة المحتلة دوت انفجارات عنيفية، حيث قالت وسائل اعلام اسرائيلية انها ناتجه عن ثلاثة صواريخ استهدفت مناطق متفرقة من الميناء.

بينما قال شهود عيان انهم سمعو صوت انفجارات عنيفة وان السلطات في ايلاف لم تطلق صفارات الانذار كما كانت تعمل في السابق باعتبار ماحصل اختراق للمنظومة الدفاعية لكيان الاحتلال.

وبث ناشطون صور للصواريخ وهي متجهة الى اهدافها في ايلات.

الى ذلك قالت قوات الاحتلال الاسرائيلية انها اعترضت صاروخ كروز في سماء الميناء.

وفي اطار مواجهة الاحتلال في ماوراء البحار أفادت وكالة أسوشييتد برس بتعرض سفينة إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيرة وذلك خلال تواجدها في بحر العرب.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي أن السفينة تعرضت لهجوم بمسيرة مفخخة أثناء وجودها في المياه الدولية دون إصابة أي من أفراد طاقمها.

فيما قالت مصادر إن السفينة مملوكة لرجل أعمال اسرائيلي، واستهدفت في شمال المحيط الهندي، ما أدى الى اشتعال النار فيها.

يمنيا ايضا قال مسؤول يمني ان قرار البلاد بإغلاق البحر الأحمر في وجه السفن الاسرائيلية مازال قائما.

هذا بينما ذكرت أنباء غير رسمية أن القوات المسلحة اليمنية احتجزت سفينة شحن اسرائيلية جديدة في البحر الأحمر.

فيما غرد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع على موقع إكس باسم شركة 'زيم'، دون أن يعطي تفاصيل.

يذكر ان شركة زيم هي شركة اسرئيلية مقرها في حيفا المحتلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...