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شاهد.. مسيرة صامتة لمئات النساء التونسيات

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

تظاهرت المئات من النساء التونسيات وسط العاصمة تونس في مسيرة صامتة رفعت الأعلام الفلسطينية وشعارات تضامن مع ضحايا العدوان الصهيوني خاصة من النساء والأطفال.

العالم - خاص بالعالم

وتقول مراسلة قناة العالم في تونس الزميلة منيرة الشريفي: ما كان يجدر بنا ان نخترق الصمت المهيب لهذه المسيرة عبر نص يجتهد كي ينقل معانيها، فلا صوت يعلو أمام صمود الفلسطينيات في غزة.

هي إذا مسيرة صامتة الا من اسماء ضحايا العدوان الصهيوني قادتها النساء التونسيات وسط العاصمة تونس في حركة دعم لنساء غزة واطفالها.

وقالت ليلى طوبال، وهي فنانة مسرحية وناشطة حقوقية تونسية، لمراسلتنا: يجب ان ترى الناس القهر الذي حدث، ويجب ان يروا الإبادة التي حصلت، ويجب ان ترى الناس الظلم الذي جرى، أطفالهم ليسوا كباقي الاطفال وكذلك النساء والرجال، الحرب هذه جاءت لتكشف الحقيقة وكشفت ان حقوق الانسان بالوجوه.

نحو المسرح البلدي سارت المتظاهرات، هناك مشهد يحاكي معاناة ام فلسطينية ثكلى واحذية اطفال هي كل ما سلم من القصف الصهيوني الهمجي على غزة، وهناك أيضا تمسك بالارض المقدسة من النهر إلى البحر رغم كل التضحيات في سبيلها.

يوم المقاومة أراده حزب التيار الشعبي في تونس تكريما للمقاومة الفلسطينية وهي تذل ناصية المحتل مسنودة بالمقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.. ندوة تخللتها كلمات لعدد من قادة المقاومة على رأسها حركة حماس وحزب الله وحركة أنصار الله.

حق للمقاومة ان تفخر بانجازها بينما تظل انامل مقاتليها على الزناد.

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