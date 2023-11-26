حزب الله - العراق يعلن خفض تصعيد العمليات ضد القواعد الأميركية حتى انتهاء الهدنة

العالم - العراق

أعلن الأمين العام لكتائب حزب الله - العراق، أبو حسين الحميداوي، مساء السبت، خفض وتيرة تصعيد العمليات ضد قواعد الاحتلال الأميركي في المنطقة إلى حين انتهاء الهدنة المعلنة (بين "إسرائيل" وحماس بوساطة قطرية ومصرية).

وقال الحميداوي إنّ المواجهات مع القوات المحتلة للعراق لن تتوقف إلا بتحريره، وهو "قرار لن نحيد عنه مهما غلت التضحيات".

ودعا في بيانه العراقيين في الداخل إلى "الالتحاق بصفوف المقاومة، وتحرير العراق من سطوة الاحتلال".

وبعد أيام من انطلاق ملحمة "طوفان الأقصى"، انطلقت عمليات المقاومة العراقية ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة بدعمٍ أميركي.

وفي السياق، أكّد الأمين العام لحركة المقاومة - النجباء - الشيخ أكرم الكعبي، في وقتٍ سابق، أنّه "صار واجباً على الجميع إعلان الحرب على الولايات المتحدة وإخراجها ذليلةً من العراق"، مشدّداً على أنّه "لا عذر لأحدٍ بعد اليوم".

وطالب الكعبي كل المعنيين بالشأن السياسي "بالعمل الجاد والواضح من أجل إنهاء الاتفاقية المشؤومة مع الاحتلال، وعدم الاكتفاء بمواقف وإجراءات شكلية، كرفع دعاوى قضائية، أو عبارات الشجب والاستنكار، أو الاحتفاظ بحق الرد".

بدوره، جدد رئيس "تحالف نبني" في العراق، هادي العامري، تأكيده ضرورة إخراج القوات الأميركية وكل قوات التحالف الدولي من العراق فوراً، مشدداً على أنّ بقاءها سيؤدي إلى "مزيد من إراقة الدماء العراقية، وسيسبب إرباكاً للوضع الأمني".