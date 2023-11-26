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غزة في اليوم الثاني للهدنة وقلق الاحتلال

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

كيف يبدو المشهد في غزة في اليوم الثاني للهدنة بعد قرار كتائب القسام تأخير إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام الاحتلال ببنود الاتفاق؟

العالممع الحدث

ماذا عن بيان القسام بأن إطلاق الدفعة الثانية يتوقف على التزام الاحتلال بإدخال شاحنات المساعدات إلى شمال القطاع وبمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليهم؟

هل بدأت الهدنة تؤرق الاحتلال وتدفعه للبحث عن استئناف الحرب رغم تحذيرات بايدن؟

ماذا يعني إطلاق الصواريخ نحو إيلات بعد الهدنة واستهداف سفينه إسرائيلية بطائرة مسيرة في المحيط الهندي وتعرض إحدى دوريات اليونيفل في جنوب لبنان لنبران إسرائيلية؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت الكاتب السياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي ومن القدس المحتلة الباحث بالشؤون الإسرائيلية ناصر حمامرة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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