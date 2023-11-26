فيديو خاص: هنا سقط الجنود الاسرائيليون الاربعة في جنوب لبنان

العالم - لبنان

ويشرف على تلك القرى موقع "مسكاف عام" الاسرائيلي الذي كان يقصف القرى الحدودية الامنة، ما الحق اضرارا بها، حيث لم تسلم منه حتى المساجد.

وقال مواطن لبناني لقناة العالم الاخبارية: نحن تعودنا على هذا الاحتلال من سنة 1982، صفته التهجير وضرب البنى التحتية وكل مقومات الحياة في الشريط الحدودي، لكن بفضل الله والمقاومة لن يقدروا على هذا الموضوع بعد الان.

ولم يغادر اهل المنطقة قراهم، كما ان نوابها في البرلمان اللبناني لم يتركوها يوما، ويزورونها باستمرار للاطمئنان على المواطنين.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض لقناة العالم الاخبارية: برأيي بما لا يدع مجالا للشك ان المقاومة كسبت الجولة الاولى، على مدى الـ 45 يوما الماضية، واليوم الاعلام الاسرائيلي يتحدث عن ان ما كان يجري في الشمال هو اكثر مما يعرفه المجتمع الاسرائيلي، لكن نحن نعرفه جيدا.

واضاف: حجم الخسائر، حجم الانهاك والمتابعة الدقيقة، والاداء العسكري الاحترافي العالي، كل ذلك كان واضحا تماما، ونحن لازلنا في اعلى درجات الجهوزية والاستنفار، والمقاومون يدهم على على الزناد، ولا يعتقد احد بان الموضوع انتهى.

واكد ان العدو هُزم في المرحلة الاولى وباذن الله تعالى سيُهزهم في المرحلة الثانية.

الى ذلك قال مواطن: تحية للسيد نصر الله الذي ابقانا في هذا البلد معززين مكرمين، وهذا احتلال غاشم ونازي وصمودنا هو مجسد مع دماء الشهداء التي اريقت على هذه الارض، وسيُهزم الاحتلال ونحن والمقاومة باقون.

واضاف: مهما عمل العدو الاسرائيلي لن يثنينا عن ان نبقى في بلدنا، نحن صامدون مشيرا الى ان المواطنين نزحوا من هذه المناطق طوعا حتى لا يشكلوا عبئا على المقاومة.

الى ذلك قالت مواطنة من اهالي بلدة العديسة ظلت صامدة في قريتها ولم تغاردها رغم خطورة الموقف: دائما الحق ينتصر والباطل ينكسر، ودائما المقاومة مرفوعة الرأس ودماء الشهداء لن يذهب هدرا، فقد انتصروا في حرب تموز وفي سوريا والان ايضا منتصرون، وما نحن فيه هو انتصار، حتى لو كانت هدنة، هو انكسار لاسرائيل وانتصار للمقاومة ليس فقط حزب الله وانما لكل المقاومة.

المزيد من التفاصيل في سياق هذا الفيديو الخاص بقناة العالم الاخبارية ...