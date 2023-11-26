توفي أثناء التصوير.. رحيل فنان مصري شهير إثر أزمة قلبية مفاجئة

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طارق عبد العزيز توفي وهو في الـ 55 من عمره، وسط صدمة كبرى من زملائه، خاصة أنه كان يشارك في تصوير أحد الأعمال، قبل أن يتعرض للأزمة المفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

الفترة الماضية شهدت بعض المؤشرات لتدهور حالة الراحل الصحية، حيث أجرى قبل 6 أشهر، عملية قسطرة ثانية وتركيب دعامات للقلب، ونشر وقتها صورة تجمعه بالفريق الطبي بعد إجراء القسطرة، وأكد أنه صار بصحة جيدة.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على نعي الفنان الراحل، حيث كتب محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: "الأخ والسند وصديق العمر.. ربنا يرحمك يارب كسرت قلبنا.. وربنا يصبرنا على فراقك.. اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنا".

الراحل قدم أكثر من 80 عملا فنيا خلال مسيرته، كان آخرهم ظهوره في مسلسل "أعمل إيه"، الذي عرض العام الماضي، وكان يشارك في تصوير عمل جديد لعرضه في الفترة المقبلة، قبل أن يرحل على إثر الأزمة القلبية.

وتجري نقابة المهن التمثيلية الترتيبات الأخيرة الخاصة بموعد دفن الجثمان، وتحديد الموعد الخاص بالعزاء، في ظل الصدمة الكبرى لدى الجميع.