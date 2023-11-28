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'محمود عباس' يتسلم رسالة من 'بوتين' ..ما فحواها؟!

'محمود عباس' يتسلم رسالة من 'بوتين' ..ما فحواها؟!
الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس فلاديمير بوتين رسالة لنظيره الفلسطيني محمود عباس مؤكدا على "ثبات موقف روسيا تجاه القضية الفلسطينية.

العالم - فلسطين

وجاء في رسالة الرئيس الروسي التي قرأها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "في ظل الصراع الدموي الذي يتسبب بأشكال لا تحصى من معاناة المدنيين في فلسطين، نشدد بشكل خاص على موقف روسيا الثابت المتمسك بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 بما يحقق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني".

وشدد بوتين على أن قيام دولة فلسطينية شرط أساسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية شاملة ودائمة وعادلة.

وحول زيارة عباس إلى موسكو، أكد بوغدانوف أنه لم يتم تحديد موعد معين لها بعد، لكنها قائمة ولم يتم إلغاؤها.

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