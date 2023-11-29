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إندونيسيا: سنلاحق "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

إندونيسيا: سنلاحق
الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة خارجية اندونيسيا، رتنو مارسودي، إنّه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولي بالمساواة في المعاملة لبناء السلام والعدالة.

العالم - أسيا و الباسفيك

تساءلت وزيرة خارجية اندونيسيا، رتنو مارسودي، اليوم الثلاثاء، إن كان ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مقبول من زاوية القانون الدولي، مؤّكدةّ أنّ لدى المجتمع الدولي "إزدواجيةً في المعايير".

وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، قالت مارسودي إنّ اندونيسيا ستلاحق "إسرائيل" قانونياً في محكمة العدل الدولية.

وشدّدت وزيرة خارجية اندونيسيا على أنّه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما طالبت المجتمع الدولي بالمساواة في المعاملة لبناء السلام والعدالة.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومساعدات إنسانية دون عوائق، والوقوف من أجل العدالة، واستئناف عملية السلام والعملية السياسية".

ولفتت مارسودي إلى أنّه لا يمكن لاندونيسيا أن تقف مكتوفة الأيدي "لرؤية آلاف القتلى من النساء والأطفال الأبرياء، ولمشاهدة المنازل والمدارس والمستشفيات وقد سويت بالأرض وتحوّلت إلى أنقاض".

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