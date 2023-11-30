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قبل ساعات من انتهاء الهدنة بغزة.. وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب

قبل ساعات من انتهاء الهدنة بغزة.. وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الخميس إلى تل أبيب، حيث من المتوقع أن يجتمع بالقادة "الإسرائيليين" لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة وتعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

العالم-الامريكيتان

وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول فلسطيني إن بلينكن، الذي يقوم بزيارته الثالثة للمنطقة منذ هجوم "حماس" في 7 أكتوبر على فلسطين المحتلة، من المتوقع أن يزور الضفة الغربية المحتلة حيث من المرجح أن يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت مصادر عبرية، إن "مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بدأت مناقشات مصيرية بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة، وهناك احتمال استئناف القتال عند الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس".

والجدير ذكره، أن الهدنة الإنسانية المؤقتة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية تنتهي صباح اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وفي وقت سابق، أبدت دولة قطر "تفاؤلها" بشأن إعادة تمديد الهدنة مرة أخرى.

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