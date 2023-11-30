الاردنيون يتظاهرون قرب سفارة الكيان الاسرائيلي في عمان

العالم - خاص بالعالم

وتصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام مع تعرض الفلسطينيين في قطاع غزة لعملية إبادة جماعية تمارسها عصابات جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل.

حاملين اللافتات ورافعين للشعارات، احيا الأردنيون هذا اليوم في محيط سفارة مسجد الكالوتي بالقرب من سفارة كيان الاحتلال في العاصمة عمان، موجهين رسائلهم إلى العالم بضرورة كسر الحصار ووانهاء الحرب المستعرة على قطاع غزة ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية.

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وقالت عضو حزب العمال الاردني سعاد باكير لقناة العالم: جئنا هنا تضامنا مع الشعب الفلسطيني؛ اهلنا في غزة وفي فلسطين كافة، ونطالب بوقف العدوان بشكل كامل على غزة وعلى الضفة الغربية ايضا.

فيما قال أمين عام حزب الوحدة الشعبي سعيد ذياب لقناة العالم: من المؤكد أن المطلب الاساسي والاول بالنسبة لنا هو وقف العدوان وبالتالي رفع الحصار عن غزة نفسها ثم اعادة الاعمار والاستجابة للحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني.

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حق العودة وحق تحديد المصير الذي كفلته الجمعية العامة للأمم المتحدة ما زال مجرد حبر على ورق، ففي هذه المرحلة أصبحت الحاجة إلى وجود تحرك دولي فعلي يكفل الحقوق المنتهكة للفلسطينيين اكثر من إعلان التعاطف والتضامن الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.