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شاهد..عدد شهداء أطفال غزة يتجاوز قتلى الحروب من الأطفال

الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

هذه جوليا ذات الأعوام الثلاث، قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلها، وأخرجت من تحت الركام لتچد نفسها وحيدة بلا أب ولا أم.

العالم خاص بالعالم

وهذه دنيا التي فقدت أربعة من أفراد عائلتها وأطرافها السفلية وأصبحت وأختها وأخيها أيتاما لينضموا إلى صفوف المئات بل الآلاف من أطفال غزة الآخرين الذين فقدوا عائلاتهم في العدوان ولازالوا

أطفال غزة الذين يشكلون نحو نصف عدد سكان القطاع أكثر المتضررين من عدوان الكيان .. فمنهم قُتل الاحتلال أكثر من ستة آلاف طفل حتى الآن وأصاب ما لا يقل عن9000 آخرين بجروح والعديد منهم يعاني من حروق مروعة وجروح تتطلب بتر الأطراف.

هذا فضلا عن فقدان أكثر من3500 طفل يعتقد أنهم سحقوا تحت أنقاض المباني المنهارة.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أكدت أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في غزة خلال أسابيع يفوق بكثير عدد مجموع الأطفال الذين قضوا في مناطق الصراعات حول العالم منذ أربعة أعوام.

موضحة أن أطفال غزة هم بين شهيد ومصاب ومفقود وفاقد لأبيه أو أمه وفي كثير من الأحيان لجميع أفراد عائلته.

وأشارت المنظمة الى أن من بقوا أحياء فيعيشون في ظروف مأساوية خاصة الأيتام الذين فقدوا ذويهم مصرحة أن أطفال غزة يعانون من نقص الطعام والماء والدواء والسكن في أماكن مكتظة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة ومحذرة من الأمراض وانتشار الأوبئة مما يعرض حياتهم للخطر.

ووفقا لإحصائيات دار اليتيم الفلسطيني لعام2022 بلغ عدد الأيتام في غزة 26000 يتيم ومن المتوقع أن تتضاعف الحصيلة نتيجة العدوان الأخير الذي ما لبث أن هدأ قليلا حتى استؤنف مجددا رغم كل الاستنكار والشجب في كل قارات العالم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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