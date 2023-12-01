متحدث الخارجية الايرانية للعالم: نطالب المنظمات الدولية بإيقاف الابادة الجماعية في غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال كنعاني في تصريح لقناة العالم الإخبارية: للأسف بعد 7 ايام من الهدنة المؤقتة بدأ فصل جديد من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واستئناف هذا العدوان تزامن مع حضور وزير الخارجية الاميركي الى تل ابيب، وفي هذه المرحلة من الحرب ما زالت الولايات المتحدة تدعم سياسيا وعسكريا هذا الكيان الغاصب وهجماته وعدوانه.

وأضاف: كل الادلة تثبت ان الكيان الصهيوني يريد ان يخط مرحلة جديدة من عدوانه ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، والكيان الصهيوني في الخمسين يوما من العدوان لم يحرز اي هدف سوى تنفيذه إبادة جماعية للآلاف من الفلسطينيين، وايضا جرح ثلاثة اضعاف عدد الشهداء واستهداف البنى الاساسية والخدمية والوحدات السكنية المدنية، والكيان الصهيوني ينسق سابقا مع الولايات المتحدة لكنه لم يحرز اي تقدم في خمسين يوما.

وتابع كنعاني: حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني وتمثله والكيان الاسرائيلي لا يستطيع ان يستهدف كافة الشعب الفلسطيني ويجب ان يعرف هذا الكيان ان المقاومة الفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني، وضمن القانون الدولي هي حق مشروع للشعب الفلسطيني الدفاع عن ارضه ضد المحتل والكيان الاسرائيلي ليس لديه اي حق.

ودان المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بشدة العدوان الاسرائيلي على فلسطين والهجمات التي يشنها وطالب المنظمات الدولية بوقف هذا العدوان والابادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الكيان رغم عمليات الابادة التي يمارسها بحق المدنيين فهو لم يحرز اي تقدم ولن يحرز اي نصر في هذا العدوان.