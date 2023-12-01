انتهاء التهدئة وتجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" أنه قبل دقائق من حلول الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة حلقت طائرات الاحتلال الحربية والاستطلاعية في سماء قطاع غزة، وبدأت تسمع اصوات انفجارات تبين أنها ناجمة عن غارات قصف إسرائيلي.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت إذاعة الاحتلال: إن الطائرات الإسرائيلية بدأت في قصف جميع أنحاء قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم.

وقال: الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات.

بدوره أكد مدير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح، وصول 52 شهيدًا وعشرات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لى رفح منذ صباح اليوم.

واستشهدت الطفلة جنان محمد سمير الفقعاوي إثر قصف الاحتلال منزلا غرب خانيونس.

وارتقى 4 شهداء وعدد من الاصابات في استهداف الاحتلال منزل لعائلة أبو عبيد في مخيم يبنا في رفح.

وارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الصبيحي في شارع جورج شرق مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة قديح شرق خانيونس ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وانتشل المواطنون 9 شهداء في استهداف إسرائيلي لمنزل عائلة البلتاجي شرق الشجاعية.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيم جباليا.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة قرب مستشفى ناصر في خانيونس.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، ارتفاع ضحايا مجازر الاحتلال الاسرائيلي خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى استشهاد 14 مواطنا وإصابة العشرات بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر محلية بأن المزيد من الشهداء ارتقوا في الغارات الصهيونية وارتفع العدد إلى 32 شهيدًا على الأقل خلال 3 ساعات.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد حليمة جنوب خانيونس.

ووصل عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت في قصف لمنزل في مخيم يبنا وسط رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس ما أدى ارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى.

ووصل 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى باستهداف الاحتلال منزلاً لعائلة قنديل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وألقت طائرات الاحتلال منشورات تطالب سكان بلدات خزاعة وعبسان وبني سهيلا والقرارة، والتوجه إلى رفح، وأن خانيونس منطقة عمليات حربية.

كما طلبت قوات الاحتلال سكان حي التفاح وبعض أحياء غزة إلى النزوج لجنوب قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم.

ورغم إعلان الاحتلال منطقة رفح كمنطقة ملاجئ إلاّ أنها شنت عليها عدة غارات ما أدى إلى 6 شهداء على الأقل.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح ونقل 4 شهداء وعشرات الإصابات.

وارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة قنن غرب خانيونس، ما أدى إلى شهيد وعدد من الجرحى.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال استهدفت شرقي بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبدأ عشرات آلاف المواطنين الذن عادوا لمنازهم خلال أيام الهدنة إلى مراكز الإيواء وسط حالة من القلق من تطورات الأمور.