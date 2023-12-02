100 مليون دولار .. سعر المدمرة ديلمان

العالم - ايران

واضاف الكابتن اسكندري انه شارك 150 شخصا بشكل مباشر و 2000 ألف شخص بشكل غير مباشر في بناء المدمرة .

وتابع : استغرق بناء هذه المدمرة 4 سنوات، وهو رقم قياسي جديد في بناء المدمرات في البلاد.

برز ما تتميز به المدمرة 'ديلمان'

يشار الى ان المدمرة ديلمان التي تم ازاحة الستار عنها في مراسم رسمية الاسبوع الماضي هي من فئة "موج" وتحظى بإمتيازات كثيرة كالبقاء في البحر لمدة طويلة، والقدرة على الملاحة البحرية في المياه المضطربة، اضافة الى امتلاكها منظومات متعددة، وانواع الرادارات والصواريخ.

وتتمتع المدمرة بأکثر الانظمة الدفاعية تعقيدا حيث تم تجهيزها بمختلف أنواع المدفعيات والطوربيدات والصواريخ والمدافع الثقيلة والمدافع الرشاشة.

كما أنها تمتاز بمنظومة دفاع نقطوية، ومنظومة المطاردة، والسيطرة على الهجمات النارية، ومنظومة الدفاع الذاتية، ما يدل على مدى الكفاءة والمهارة التي بلغتها ايران في مجال التصنيع البحري .

كما لها قابلية دفاعية وهجومية تتبعية، وهي قادرة على حمل وهبوط المروحيات، وتم فيها نصب أنظمة مدافع وأنظمة تشويش الرادارات المعادية، اي تتمتع بمنظومة للحرب الاليكترونية ومجهزة برادارات تكتيکية وجوية متطورة.

وصمم هيكل مدمرة ديلمان بشكل قل ما تنعكس أمواج الرادار عنه، فيما تمتاز المدمرة بمحرك متطور، والسونار المستخدم فيها هو من أحدث أنواع السونار المصنع في البلاد، وله قدرته ودقته العالية والمتميزة في الحركة تحت السطح وتمتاز بسارية متطورة، ورادارها يمتاز بأربع جهات تصويرية أيضا.