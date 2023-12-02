استئناف عدوان الاحتلال على غزة..ممثلة شهيرة تتخلى عن جنسيتها "الإسرائيلية"

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مع انتهاء الهدنة في قطاع غزة، وتوقف عمليات تبادل الأسرى.. اتهامات بدأت توجه إلى الجمعية الدولية للصليب الأحمر. الناشطون على مواقع التواصل وجهوا اتهامات "للصليب الأحمر" بازدواجية المعايير في التعامل مع الأسرى من الجانبين. اتهامات وجهت إلى "الصليب الأحمر" أيضا بوقف المساعدات الطبية إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة. إلى جانب ذلك، فشل أفراد الجمعية الدولية بإخلاء الأطفال الخُدَّج من المستشفيات بحجة صعوبة الوضع الأمني ما أدى إلى استشهاد العديد منهم

وفي الوقت الذي يدلي المسؤولون الأميركيون بتصريحات إنسانية حول قطاع غزة، تواصل واشنطن دعم الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة. آلاف القنابل الثقيلة أرسلتها واشنطن إلى كيان الاحتلال، حيث تستخدم لقتل المدنيين في قطاع غزة. تقارير كشفت أن الولايات المتحدة زودت الاحتلال بأكثر من سبعين ألف نوع من الأسلحة حتى العام الماضي. وفي العام الحالي، أكثر من ثلاثة عشر نوعا من الأسلحة استلمها كيان الاحتلال من الولايات المتحدة. كل هذا يعتبر ضوءا أخضر لمواصلة العدوان.

وفي سياق اخر يولا بينيفولسكي.. ممثلة ومنتجة أفلام إسرائيلية مقيمة في كندا، اعلنت تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية، وذلك رفضا للعدوان على غزة. يولا ظهرت في بث مباشر معلنة أنها قدمت طلبا لسفارة الاحتلال في كندا للتخلي عن جواز سفرها الإسرائيلي. يولا قالت إن كل ما تعلمته في المدارس حول القضية الفلسطينية كان كذبا، وإنها عرفت الحقيقة بعد العدوان على غزة. تقارير أشارت إلى أن يولا انضمت إلى جمعيات خاصة بدعم الشعب الفلسطيني وتقوم بنشاطات للتعريف بجرائم الاحتلال.

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