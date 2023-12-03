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الدفاعات السورية تسقط معظم الصواريخ الإسرائيلية على دمشق

الدفاعات السورية تسقط معظم الصواريخ الإسرائيلية على دمشق
السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم القذائف التي أطلقتها إسرائيل على دمشق.

العالم - سوریا

وقال كوليت: "في 2 ديسمبر، من الساعة 01:33 [بتوقيت موسكو]، ضربت 4 مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من المجال الجوي لمرتفعات الجولان المحتلة بقنابل جوية موجهة على منشآت في محيط مدينة دمشق. أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للقوات السورية من طراز "بانتسير-إس" و"بوك-إم 2 إي" من الإنتاج الروسي معظم القذائف".

وأشار كوليت إلى أن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة قام بثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة الصادرة بتاريخ 9 ديسمبر2019 ، كما انتهكت طائرات التحالف المجال الجوي السوري ثلاث مرات في منطقة التنف خلال النهار. ووفقا له، بلغ مجموع الانتهاكات في منطقة التنف في شهر نوفمبر 206 انتهاكات.

وأضاف كوليت أنه خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل 7 هجمات على مواقع للجيش السوري من قبل "تنظيم جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي لتركستان" (كلاهما تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، في محافظة إدلب.

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