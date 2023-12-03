ايران .. ازاحة الستار عن أول جهاز حاضن يحلل أداء الاطفال الخدج

العالم - ايران

وقد سجلت براءة اختراع هذا الجهاز باسم الدكتورة فرشتة قلجائي والسيدة نسرين محمودي وهما من اعضاء الهيئة التدريسية لكلية التمريض والقبالة، في مدينة زاهدان ( مركز محافظة سيستان وبلوشستان).

وقال مدير واحة العلم وتكنولوجيا السلامة في كلية الطب في زاهدان علي رضا كنج علي ان هذا الجهاز هو الاول من نوعه والذي يستطيع تحليل ومعرفة السلوك التكاملي لحديثي الولادة في ايران والعالم ولا نظير له في العالم.

وجاءت ازاحة الستار عن هذا الجهاز بمناسبة فعاليات اسبوع الابحاث في محافظة سيستان وبلوشستان، وقد اكد كنج علي ان محافظ سيستان وبلوشستان الذي حضر افتتاح معرض واحة العلم وتكنولوجيا السلامة ، بتوفير الدعم لهاتين المخترعتين واختراعهما الفريد من نوعه.

يذكر ان Incubator هو جهاز شبيه بالصندوق، وله تهوية خاصة، ويوضع فيه الأطفال حديثي الولادة المولودين قبل اكتمال فترة الحمل الطبيعية في جو دافئ وملائم لنموه حتى يصبح قوياً بما فيه الكفاية لتحمل الظروف العادية وحرارة الغرفة وتغذية وعناية أقل تخصصاً .